В Тюмени вынесен приговор по делу о коммерческом подкупе на 6 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему руководителю одного из подразделений нефтедобывающей организации, признав его виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Судом установлено, что с октября 2022 года по июнь 2023 года подсудимый совместно с коллегой получил от руководителя организации-поставщика 6 млн руб. за помощь в сопровождении договора поставки оборудования и материалов.

На имущество подсудимого общей стоимостью около 100 млн руб. (монеты, слитки из золота и серебра, денежные средства, автомобиль Skoda, земельные участки и квартиры) наложен арест. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штраф в 30 млн руб. и лишил права занимать определенные должности в сфере закупок на 2 года. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 3 млн руб.

Уголовное дело в отношении лица, передавшего взятку, рассматривается в суде. Соучастник преступления осужден в феврале 2025 года.

Полина Щуцкая