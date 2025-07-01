В Сочи провели свыше 600 мероприятий против амброзии

Власти Сочи провели более 600 профилактических мероприятий против амброзии с начала 2025 года. Карантинная сорная культура не получила массового распространения в городе, однако встречается небольшими очагами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На рабочем совещании руководство потребовало от глав районов усилить контроль за борьбой с агрессивным растением на муниципальных территориях совместно со специалистами Россельхознадзора. Летом планируется усилить межведомственный мониторинг на землях собственников для пресечения нарушений санитарного и экологического законодательства.

Также обсуждалась защита зеленого фонда курорта от вредителей. В зоне риска находятся не только пальмы, но и магнолии. Поручено организовать регулярный фитосанитарный контроль и изучить мнения экспертов для выработки новых стратегических решений по защите флоры.

Плановые обработки субтропических растений продолжаются по графику — до шести раз в зависимости от вида. В 2025 году на эти цели предусмотрено 20 млн руб., финансирование готовы увеличить при необходимости.

Мария Удовик