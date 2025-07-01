В Краснодаре построят сеть ливневой канализаций на пяти улицах

Власти Краснодара планируют в 2025 году построить сети ливневой канализации на пяти улицах, чтобы решить проблему подтоплений во время дождей. В городе сети обследуют и содержат специалисты муниципального учреждения «Городская сеть ливневой канализации», сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы пройдут на улицах Почтовой, Садовой, Таманской, Дежнева и 1-м проезде Айвазовского. Также капитально отремонтируют коллектор на улице Снесарева.

В администрации отмечают, что реализация проектов позволит обеспечить водоотведение на улично-дорожной сети. Сейчас на этих участках во время дождей образуются подтопления, воду приходится откачивать.

В 2025 году также запланировано проектирование трех крупных объектов: строительство сетей водоотведения в поселке Северном, прокладка коммуникаций по улицам Дальней, Тургенева и Монтажников, а также возведение дополнительного ливневого коллектора по Московской улице.

В рамках работы межведомственной комиссии по предотвращению загрязнения реки Кубань специалисты обследовали около 1,2 тыс. адресов и выявили 115 незаконных подключений к ливневой канализации. Выдано 114 уведомлений, затампонировано 27 подключений.

С 2025 года в Краснодаре введен тариф на водоотведение поверхностных сточных вод — 20,46 руб. за куб. м. Договоры заключают с юридическими лицами и собственниками земельных участков с коммерческими объектами. С жителей частного сектора и владельцев участков многоквартирных домов плата не взимается.

Алина Зорина