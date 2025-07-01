Более 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 2 июля, в Краснодаре произойдет запланированное отключение электроэнергии на 69 улицах. Об этом сообщает ЕДДС города.

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С 09:00 до 17:00 отключение света произойдет на улицах: 1-я Заречная, 2-я Кузнечный Зарой, Аэродромная, Болотникова, Болотникова проезд, Бородинский переулок, Василковская, Высоцкого, Геологическая, Головатого, Гришина, Деповская, Динской проезд, Добрая, Договорная, Доватора, Дровянникова, Заполярная, Зелёная, Калмыцкая, Каляева, Каляева проезд, Ключевая, Кольцевой проезд, Круговая, Кубанонабережная, Лабинский проезд, Линейная, Малороссийский проезд, Мачуги, Народная, Нижняя, Новая, Офицерская, Островная, Островной переулок, Павлова, Почтовая, Пригородный проезд, Раздольная, Ростовское шоссе, Рощинская, Силантьева, Солнечная, Тбилисский проезд, Тимашевский проезд, Урицкого, Фурманова, Химическая, Циолковского, Школьная, Ясная, 1-я Гвардейская, Агаджановой, Алуштинская, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Благоева, Бородинская, Гаражная, Димитрова, Евдокимовская, Есаульская, Западный обход, Кавказская, Ким, Красных партизан, Мостовской переулок, Нефтяная, Рашпилевская, Северная, Селезнева, Ставропольская, Станкостроительная, Светлый 1 проезд, Светлый 3 проезд, Светлый 4 проезд, Трамвайная.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина