Никитин: Мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор

Бывший главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин, перешедший в ЦСКА, ответил на вопрос о готовности к негативной реакции болельщиков ярославского клуба на матчах с армейцами. Слова Никитина приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть»,— цитирует ТАСС экс-наставника ярославского клуба.

Никитин также рассказал, что ему нравится работать в условиях психологического давления. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Игорь Никитин подписал с ЦСКА контракт на пять лет после четырех сезонов работы в «Локомотиве». По итогам сезона 24/25 ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Как объяснял сам Никитин, на его решение о переходе не повлияли финансовые вопросы и какие-либо конфликты: «Мне нужна новая мотивация».

Алла Чижова