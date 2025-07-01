В Анапе продолжают капремонт спортшколы «Виктория»

В Анапе продолжается капитальный ремонт спортивной школы «Виктория». Ход работ, охватывающих все основные направления реконструкции, обсудили временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева и представитель подрядной организации Артем Мусаэлян, передает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

На объекте задействовано до 35 специалистов. Завершен демонтаж, вывезено свыше 1 тыс. т строительного мусора. Ведется прокладка инженерных коммуникаций, включая сети водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Параллельно выполняются фасадные и кровельные работы, устанавливается сантехника, монтируется остекление.

По словам Светланы Балаевой, обновление инфраструктуры «Виктории» осуществляется при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Власти рассчитывают, что модернизированная школа станет не только более современной, но и удобной для занятий и проведения соревнований.

В рамках проекта были пересмотрены устаревшие планировочные решения, увеличена полезная площадь за счет перепланировки помещений. По оценке подрядчика, работы ведутся с опережением графика, сдача объекта намечена до конца текущего года.

На время реконструкции тренировочный процесс перенесен на площадки общеобразовательных школ и арендуемые спортивные объекты города.

Вячеслав Рыжков