ГАП «Ресурс» не получит дивидендов с Миллеровского элеватора за 2024 год

Собрание акционеров ростовского ПАО «Миллеровский элеватор» решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Дивиденды не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2024 год, направить на выполнение основных целей деятельности ПАО «Миллеровский элеватор»,— говорится в тексте решений годового собрания акционеров.

Прибыль элеватора в 2024 году сократилась почти вдвое — с 43,9 млн до 23,8 млн руб. При этом осенью прошлого года произошла смена собственника компании — свыше 90% в капитале ПАО у агропромышленного холдинга «Грейнрус» приобрела ростовская зерновая компания «Ресурс» (входит в ГАП «Ресурс»).

Согласно годовому отчету, производственная мощность элеватора по приемке сельхозпродукции составляет 3 тыс. т в сутки, в течение года они были загружены, в среднем, на 73%.

В 2023 году Миллеровский элеватор принял на хранение и переработку 79,5 тыс. т сельхозпродукции, в том числе 65,7 тыс. т пшеницы и подсолнечника. Более 50% от общего объема перевалки составляла продукция предприятий «Грейнрус», в числе крупных партнеров числилось и АО «Астон». В начале 2024 года было заявлено о планах увеличить перевалку.

Наталья Белоштейн