Трое подростков надругались над мальчиком в красноярском лагере «Сосновый бор»

Главное управление по физкультуре, спорту и туризму Красноярска сообщило о расторжении контракта с воспитателем спортивного лагеря «Сосновый бор». Ранее СКР возбудил уголовное дело из-за надругательств троих подростков над 10-летним мальчиком. Администрация Красноярска проводит служебную проверку.

В Telegram-канале управления заявили, что в подведомственных лагерях начали проводить дополнительные инструктажи персонала. Семье пострадавшего предложили психологическую помощь. В случае подтверждения вины подростков, комиссия по делам несовершеннолетних поставит их на учет.

Управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии ранее писало, что 25 и 27 июня трое несовершеннолетних совершили «иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 10-летнего мальчика. О произошедшем потерпевший рассказал маме и воспитателю лагеря. Уголовное дело возбудили по одноименной статье (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Доклад о расследовании предоставят председателю СКР Александру Бастрыкину.

По данным издания NGS24.RU, пострадавший — воспитанник спортивного клуба «Феникс». В организации отказались комментировать изданию произошедшее, но подтвердили, что знакомы с ситуацией. Также сообщается, что подростки домогались и до других детей это смены. В частности, они раздели и фотографировали другого мальчика.