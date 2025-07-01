Аренда новых офисов в Ростове за год выросла в цене на 20%

В Ростове-на-Дону стоимость аренды офисов в новых бизнес-центрах за год увеличилась на 20%, в старых — на 10–12%. Об этом сообщает портал Домостройдон.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации консалтинговой компании Core.xp, в городе предоставлено более 215 тыс. кв.м. офисных площадей классов А и В (А – это современные бизнес-центры с высокими стандартами, а класс В – компромиссное решение между статусом и экономией). Доля свободных помещений при этом снизилась на 1%, а это критический минимум. В прошлом году этот показатель составлял 3%, а в 2023 – 9%. Медианная стоимость аренды офиса класса А — порядка 1,5 тыс. руб. за кв. м в месяц с НДС и эксплуатационными расходами, класс В – примерно 900 руб. за кв. м.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию недостатком качественных площадей. Новые проекты на рынке практически не запускаются, а существующие площади почти полностью заняты. Только на 2027–2028 годы запланировано строительство около 74 тыс. кв. м офисных площадей, однако точные сроки реализации этих проектов неизвестны.

Мария Хоперская