Константин Лашенко стал новым директором ростовского департамента транспорта

На должность директора департамента транспорта в Ростове-на-Дону назначили Константина Лашенко. Об этом сообщили на расширенной планерке администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба городской думы Ростова Фото: пресс-служба городской думы Ростова

Константин Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет (специализация — организация перевозок и дорожное движение). В департамент транспорта Ростова он пришел в начале 2010-х годов на должность руководителя отдела пассажирского транспорта. Затем Лашенко перешел в крупнейший городской перевозчик МУП «МТК «Ростовпассажиртранс». Там он более десяти лет работал заместителем генерального директора по эксплуатации.

Предыдущий руководитель департамента, Вадим Шкабарня, занимал эту должность с первого мая 2022 года до начала апреля 2025 года.

Мария Хоперская