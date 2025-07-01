Ростовский застройщик СК10 выходит на московский рынок

Застройщик Ростова-на-Дону СК10 выходит на московский рынок. Первый жилой комплекс компании в столице появится в Даниловском районе, рядом с акваторией «ЗИЛ» и «ЦСКА Арена». Об этом сообщает пресс-служба СК10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено СК10 Фото: предоставлено СК10

На территории жилого комплекса планируется построить государственный детский образовательный центр. В его структуру войдут школа на 580 учащихся и дошкольная образовательная организация на 255 воспитанников. Инвестиции в строительство составят 2,5 млрд руб.

Кроме того, будущий образовательный центр разместят на площади 1,9 га. Там появятся спортивные площадки, открытый стадион и пространство детского сада с прогулочными верандами. Здание школы переменной этажности будет включать 3-4 этажа, помещение дошкольной образовательной организации — 3. Планировка уже предварительно согласована, сейчас идет разработка плана земельного участка.

Мария Хоперская