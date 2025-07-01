Не менее 16 человек ранены при атаке БПЛА на завод в Ижевске

В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Удмуртии. Данные о количестве погибших пока не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По пострадавшим последняя цифра — 16 человек, — заявили Ura.ru в региональном минздраве. — Все они работники завода, их развозят по больницам».

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщил, что БПЛА атаковали одно из ижевских предприятий. По его словам, в результате воздушного налета есть погибшие и тяжелораненые. Число жертв чиновник пока не уточнял. Аэропорт Ижевска к этой минуте возобновил работу. В городе отменены массовые мероприятия 1 и 2 июля.