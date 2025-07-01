В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Напомним, ограничения ввели утром 1 июля. В этот день беспилотники ВСУ ударили по одному из ижевских предприятий. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства привели в состояние повышенной готовности. После этого глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о погибших и тяжелораненых, но не назвал их количество. «Им оказывается вся необходимая помощь в больницах Ижевска. С пострадавшими работают психологи»,— сказал глава региона. В Ижевске отменили все массовые мероприятия 1-2 июля.