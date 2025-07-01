На Дону расходы на средства от аллергии выросли в 2025 году на 15%

По итогам первых пяти месяцев этого года жители Ростовской области купили 836 тыс. упаковок средств от аллергии на сумму 235,5 млн руб. Это на 15% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает пресс-служба DMS Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В прошлом году в регионе продали 823 тыс. упаковок средств от аллергии на сумму 204,5 млн руб. Аналитики связывают такую динамику с ростом стоимости препаратов в среднем на 10,4% за год.

Наиболее популярными препаратами для ростовчан оказались «Тералиджен», «Цетрин», «Супрастин», «Зодак», «Донормил», «Аллервэй», «Лоратадин», «Цератизин», «Супрастинэкс» и «Эриус».

Мария Хоперская