В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на машину

Дрон ВСУ ударил по автомобилю на подъезде к Беловскому району в Курской области. В результате пострадал 60-летний мужчина: у него осколочные ранения головы и спины, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Пострадавший был доставлен в больницу. Господин Хинштейн в очередной раз призвал местных жителей не ездить в приграничье, потому что это «крайне небезопасно».

После начала российской военной операции в области ввели режим КТО и режим ЧС федерального уровня. Сегодня ночью над территорией Курской области сбили пять БПЛА, вчера — десять, о жертвах не сообщалось.