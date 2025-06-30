Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Курской областью и Азовском морем

В течение ночи средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще пять БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Курская область в предыдущий раз подверглась атаке вчера. С утра над ее территорией сбили один дрон, вечером из-за атак БПЛА получили ранения двое мирных жителей. Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.