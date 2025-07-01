Силы ПВО за ночь сбили 60 БПЛА над семью российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщает Минобороны. По его данным, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью,11 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью. Еще 3 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Орловской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дроны сбили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, никто не пострадал. В Саратовской области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА, о последствиях не сообщается. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока не комментировали ночные атаки.