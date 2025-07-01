Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

Роман Ротенберг станет членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сообщается, что на новом посту Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва, а также привлечением дополнительных инвестиций в клуб и развитием инфраструктуры. По словам источника, «то, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все».

С 2022 года Роман Ротенберг занимал должность главного тренера петербургского СКА, был отправлен в отставку в июне 2025-го. На этом посту его сменил Игорь Ларионов, ранее руководивший нижегородским «Торпедо».

Подробнее об отставке Ротенберга из СКА — в материале «Ъ».

Таисия Орлова