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Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо»

Роман Ротенберг станет членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сообщается, что на новом посту Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва, а также привлечением дополнительных инвестиций в клуб и развитием инфраструктуры. По словам источника, «то, что Ротенберг умеет готовить юниоров, искать перспективных игроков в других школах и клубах, а затем доводить всех до высочайшего уровня, знают в хоккейной среде абсолютно все».

С 2022 года Роман Ротенберг занимал должность главного тренера петербургского СКА, был отправлен в отставку в июне 2025-го. На этом посту его сменил Игорь Ларионов, ранее руководивший нижегородским «Торпедо».

Подробнее об отставке Ротенберга из СКА — в материале «Ъ».

Таисия Орлова

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