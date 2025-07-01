Таможенники Краснодара пресекли контрабанду МДМА из Нидерландов

Краснодарская таможня совместно с УФСБ по краю пресекла попытку контрабандной поставки наркотического средства МДМА из Нидерландов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрещенное вещество было выявлено в международном почтовом отправлении, прибывшем в отделение связи в Славянске-на-Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

В результате оперативно-розыскных мероприятий у здания почтового отделения был задержан гражданин, получивший посылку с обозначенными данными отправителя и получателя. На месте он заявил, что внутри находится приобретенное им в Нидерландах наркотическое средство. Внутри отправления был обнаружен фольгированный пакет кустарной упаковки, в котором находились 52 таблетки и 9 фрагментов таблеток синего цвета.

Экспертиза подтвердила наличие в изъятом веществе МДМА массой 24,18 грамма, что квалифицируется как крупный размер. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин, перемещение подобных объемов наркотических средств через границу Евразийского экономического союза запрещено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Вячеслав Рыжков