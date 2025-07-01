В Новороссийске коммуниста хотят судить за дискредитацию ВС РФ

Полиция Новороссийска обнаружила в словах активиста КПРФ Артура Мэй «дискредитацию использования вооруженных сил». Дело дошло до Октябрьского районного суда Новороссийска, однако материалы вернули МВД из-за процессуальных нарушений, следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Артур Мэй – 26-летний член КПРФ, ведущий деятельность в Новороссийске. Он также является членом территориальной избирательной комиссии «Центральная».

Действия активиста попали под ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). В материалах, опубликованных на сайте суда, не уточняется, какое высказывание стало причиной для судебного разбирательства.

На этапе подготовки дела к рассмотрению судья вернул материалы заявителям в порядке п. 4 ст. 29.4 КоАП РФ (о возвращении протокола, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела). Материалы дела были сданы в отдел судебного делопроизводства.