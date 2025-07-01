На главном железнодорожном вокзале прокуратура оштрафовала точки общепита

Ростовская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере качества и безопасности продуктов питания на железнодорожном вокзале станции «Ростов-Главный». Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, проведена проверка пунктов общественного питания на железнодорожном вокзале станции Ростов-Главный, по итогам которой выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, связанные с реализацией пищевой продукции при отсутствии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке соответствия, информации о наименовании продукции, изготовителе, об условиях и сроках хранения.Также установлена реализация продукции с истекшим сроком годности.

Виновных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» и ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением наказания в виде штрафа (более 100 тыс. руб.).

Валентина Любашенко