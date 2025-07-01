Активиста из Новороссийска хотят привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ

В Новороссийске полиция обнаружила «дискредитацию использования вооруженных сил» в словах активиста КПРФ 26-летнего Артура Мэя. Однако Октябрьский районный суд города вернул материалы дела в МВД из-за процессуальных нарушений, следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Активиста подозревали по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Неизвестно, какое именно высказывание активиста вызвало интерес правоохранителей. Однако на этапе подготовки дела к рассмотрению судья вернул материалы заявителям в порядке п. 4 ст. 29.4 КоАП РФ (о возвращении протокола, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела). Позже материалы дела были сданы в отдел судебного делопроизводства.

Артур Мэй — 26-летний активист КПРФ, ведущий деятельность в Новороссийске. Он также является членом территориальной избирательной комиссии «Центральная».

Вячеслав Рыжков