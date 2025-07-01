Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 62 боеприпасов и 55 беспилотников. В результате пострадали три человека. Разрушения получили четыре частных дома и десять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Разумное, а также селу Таврово нанесли удары четырьмя БПЛА. В Таврове поврежден соцобъект, в Октябрьском выбиты окна в частном доме и повреждено остекление автомобиля.

В Валуйском округе села Двулучное и Долгое, а также хутора Дубровка и Жердевка атакованы шестью беспилотниками. На хуторе Жердевка повреждена надворная постройка.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Безымено, Козинка, Пороз и Сподарюшино подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам четырех БПЛА. В Безымене в результате обстрела пострадал соцобъект. Сегодня ночью в Грайвороне с беспилотника сбросили взрывные устройства — повреждены частное домовладение, три автомобиля и линия газоснабжения.

Над Губкинским горокругом сбили два беспилотника самолетного типа. Последствий нет.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено выпустили 46 боеприпасов и 16 дронов. Информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском районе на участке автодороги Илек-Кошары — Святославка в результате атаки беспилотника на ехавшую легковушку был ранен мирный житель. Он продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

В Шебекинском округе город Шебекино подвергся двум обстрелам и атаке беспилотника. В результате первого обстрела повреждены три грузовых и один легковой автомобили, соцобъект, два предприятия. Вечером вследствие попадания снаряда разрушения получили два частных домовладения и линия электропередачи. В результате атаки БПЛА на легковушку ранены две мирных жительницы. Они продолжат лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения. Кроме того, за день над округом подавлен 21 беспилотник — обошлось без последствий.

Сутками ранее ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 61 боеприпаса и 54 БПЛА. Никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домов и 16 автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова