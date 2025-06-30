За сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов; есть разрушения

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 61 боеприпаса и 54 БПЛА. Никто не пострадал, разрушения получили шесть частных домов и 16 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе села Красный Октябрь и Репное подверглись атакам трех беспилотников. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе села Грузское и Зозули попали под удар двух дронов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе по поселку Уразово выпустили один БПЛА. Последствий не установлено.

В Волоконовском районе село Волчья Александровка и хутор Зеленый Клин атаковали двумя FPV-дронами. В селе Волчья Александровка повреждены навес и оборудование коммерческого объекта.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 24 боеприпаса и четыре беспилотника. В селе Козинка пострадали частный дом, автомобиль и линия электропередачи. Сегодня ночью в Грайвороне после сброса взрывных устройств с дрона разрушения получили три МКД, семь автомобилей и газовая труба.

В Краснояружском районе поселки Задорожный и Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпустили 36 боеприпасов, и атакам 16 БПЛА. В поселке Задорожный повреждены частный дом, инфраструктурный объект водоснабжения и коммерческий объект, также разрушено административное здание предприятия.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка и Новая Таволжанка ударили с помощью артснаряда и 26 беспилотников. В селе Новая Таволжанка пострадала линия электропередачи, в селе Маломихайловка — частный дом и две легковушки. Кроме того, поступила информация, что ночью 28 июня в селе Червона Дибровка в результате детонации дрона на территории предприятия повреждены административное здание и семь грузовых автомобилей. Сегодня ночью от ударов БПЛА в Шебекине разрушения получили частный дом и шесть транспортных средств, в селе Белянка — склад. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии.

Сутками ранее в результате атак ВСУ на Белгородскую область никто не пострадал, однако были повреждены семь частных домов и 14 машин. Для ударов по восьми муниципалитетам использовали 91 боеприпас и 62 беспилотника.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова