В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал водитель

На участке автодороги Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль, в результате чего ранения получил водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородец самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где у него диагностировали осколочное ранение грудной клетки. Ему оказали медпомощь, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Также была повреждена машина.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов