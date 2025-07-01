В Ростове-на-Дону обработали от комаров более 130 га лесов

В Ростове-на-Дону продолжается масштабная обработка парков, скверов и лесных территорий от комаров — с начала сезона специалисты обработали более 130 га городских лесов по предписаниям Роспотребнадзора и жалобам жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Специализированные компании уничтожают личинки и взрослых особей насекомых в местах их скопления. Работы проводятся в рамках муниципальных контрактов по предписаниям регионального управления Роспотребнадзора и обращениям горожан.

По заявкам жителей в конце прошлой недели обработали парк Левобережный и Зеленый остров, запланирована обработка Первой мили.

За последние две недели противокомариная обработка прошла в Левенцовке, ул. Пескова в районе ст. Первомайской и спуска к Мертвому Донцу, ул. Пушкинской, городской набережной. Также обработали территории у Ростовского моря и р. Темерник рядом с церковью Сурб-Хач, Можайские пруды и другие общественные места.

Губительное для комаров средство распыляется с помощью специального оборудования. При дожде работы останавливают, а с улучшением погоды возобновляют.

Валентина Любашенко