На покупку медоборудования на Кубани направят 3,7 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае на приобретение медицинского оборудования направят 3,7 млрд руб. Дополнительные средства в размере 1 млрд руб. выделили на 62-м пленарном заседании ЗСК. С начала года в больницы и поликлиники региона передали более 500 единиц новой техники, сообщает пресс-служба администрации края.

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В 2025 году власти Краснодарского края планируют приобрести более 2,1 тыс. единиц нового медицинского оборудования для больниц. Новые КТ и МРТ поступили в Анапу, Геленджик, Кущевский, Лабинский, Павловский и Северский районы, Туапсинский муниципальный округ.

1,8 тыс. единиц оборудования закупят по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Еще 330 — по национальному проекту «Семья».

Сейчас в больницах и поликлиниках Кубани работает 31 магнитно-резонансный и 144 компьютерных томографа. В 2024 году на аппаратах КТ провели более 1,3 млн исследований, на МРТ — более 144 тыс. Обследования помогают обнаружить проблемы с внутренними органами на ранних стадиях.

В медицинские учреждения Кубани поступают аппараты ИВЛ для взрослых и детей, включая новорожденных, УЗИ-аппараты и устройства для транспортировки младенцев. Современное оборудование получают как больницы краевого центра, так и районные медучреждения.

Алина Зорина