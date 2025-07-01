В Ростовской области ожидается жара до 40°С

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредила жителей региона о приближении сильной жары. В июле температура воздуха ожидается на уровне и выше многолетних показателей, при этом осадков может выпасть меньше обычного. Прогноз опубликован на сайте Ростгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Так, в первые десять дней июля в регионе возможны обильные дожди с грозами. В первые ночи июля будет +11...+18 °С, а днём воздух прогреется до +18...+23 °С и по югу — до +28 °С. Однако уже с пятого июля температура воздуха начнет повышаться и в дневные часы составит уже +28...+33 °С. К восьмому-девятому июля жара может достигнуть +35...+38 °С.

Во второй и третьей декаде месяца также прогнозируются грозовые дожди и даже ливни, однако осадков будет недостаточно для отмены режима чрезвычайной ситуации по засухе в некоторых районах области.

С 11-го июля до конца месяца ночью температура составит +14-22 °С, днем воздух нагреется до +27-33 °С. В отдельные дни термометр поднимется до +35-39 °С.

Как раньше сообщала госпожа Назарова, пик жары в этом году ожидается в Ростовской области с середины июля и в августе. В этот период, по ее прогнозу, в регионе установится жара до +40 °С.

Валентина Любашенко