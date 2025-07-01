Стали известны очищенные пляжи Анапы, которые остаются закрытыми

«Ъ-Кубань» показывает карту на основе данных оперштаба Краснодарского края. На ней изображены открытые и закрытые кубанские пляжи, а также очищенный спецтехникой участок побережья Анапы. Информация об открытии для отдыхающих очищенных пляжей не поступала, ведется анализ проб песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Очищенный спецтехникой от нефтепродуктов участок на карте обозначен оранжевым цветом (пляжи остаются закрыты), красным — территории, где купание запрещено, зеленым — открытые пляжи. Сейчас спецтехника очистила 6,7 км пляжей Анапы.

Завершена очистка участка от «Фея-2» до «Джемете-2». Сейчас машины работают между «Джемете-2» и пляжем «Солнечный». После этого пробы песка направляют для анализа в Роспотребнадзор.

Значительная часть побережья Анапы еще не очищена от следов нефтепродуктов. В зону чрезвычайного положения входят 141 пляж и девять в Темрюкском районе. При этом большая часть побережья Темрюкского района открыта для купания — 130 км.

Как ранее сообщала пресс-служба Роспотребнадзора, на прибрежной территории от Геленджика до границы с Абхазией и от Тамани до Ростовской области пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание в этих зонах разрешены.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что пляжи в станице Тамань и поселке Сенной, расположенные в акватории Таманского залива, а также все побережье Азовского моря от поселка Ильич до станицы Голубицкой доступны для посещения.

Алина Зорина