Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновили работу

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушные гавани были закрыты из-за угрозы ударов БПЛА в регионах.

Ранее ограничения на полеты были сняты в аэропорту Саратова. Они продолжают действовать в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что под удары дронов попало одно из предприятий Ижевска. Есть пострадавшие. Главы других регионов об ударах БПЛА не сообщали.