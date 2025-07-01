Ростовская область получит пять новых пожарных частей в 2026 году

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение открыть одну из пяти запланированных на 2026 год пожарных частей в ст. Мигулинской Верхнедонского района, где проживает более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Решение было принято во время личного приема граждан, на котором рассматривались коллективные обращения жителей из Ростова-на-Дону, Верхнедонского, Семикаракорского, Миллеровского и других районов области, пояснили в сообщении.

Жители Мигулинской рассказали главе региона, что ближайшая пожарная часть находится в 35 км от их населенного пункта. Станичники выразили беспокойство, что в случае возгорания спасатели не смогут быстро отреагировать на вызов.

Также на приеме рассматривались другие вопросы. Жители Советского района Ростова-на-Дону попросили установить светофор на ул. Совхозной — на нерегулируемом пешеходном переходе рядом со школой и детским садом, где уже происходили ДТП с участием детей. Губернатор поручил установить светофор к началу учебного года и обустроить тротуары с заездными карманами возле остановочных комплексов.

До конца 2026 года в два этапа отремонтируют 9 км автодороги от трассы М-4 «Дон» к слободам Криворожье и Позднеевка в Миллеровском районе. По просьбе жителей Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района «Поезд здоровья» повторно посетит центральную районную больницу в Семикаракорске, привели в сообщении слова господина Слюсаря.

Валентина Любашенко