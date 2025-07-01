Доля продукции Краснодарского края в торговых сетях достигает 95%

Продовольственные товары, произведенные в Краснодарском крае, занимают до 95% ассортимента на полках региональных торговых сетей. Об этом сообщили изданию «Ведомости Юг» в пресс-службе краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Наибольшая доля приходится на хлеб и хлебобулочные изделия, почти полностью обеспечиваемые местными предприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля кубанской молочной продукции достигает в среднем 85%, в том числе питьевого молока — 86%, творога — 85%, сметаны — 75%, сливочного масла — 57%. В сезон доля местных овощей и фруктов в сетевом ритейле превышает 70%.

Данные касаются крупнейших розничных сетей, включая «Магнит», «Пятерочку», «Ленту», «О’Кей», «Ашан» и «Табрис». В департаменте отмечают, что представленный ассортимент зависит от предложения производителей и переработчиков, включая объемы поставок и отпускные цены. При благоприятной динамике производства в ведомстве ожидают дальнейший рост доли местной продукции в торговых сетях.

Вячеслав Рыжков