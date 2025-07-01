В Новороссийске темп роста зарплаты на март 2025 года составил 116%

В Новороссийске темп роста заработной платы по состоянию на март 2025 года составил 116%. Наблюдается и рост минимальной заработной платы — с 1 января 2025 года МРОТ установлен в сумме 22 440 рублей в месяц. Об этом сообщила начальник управления экономического развития Карина Анищенко на аппаратном совещании города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Работодатели обязаны ежегодно и на регулярной основе индексировать зарплаты всем сотрудникам, с которыми заключили трудовые договоры. Если ваш работодатель отказывается индексировать зарплату или нарушает другие ваши трудовые права, вы можете обратиться в суд или в органы надзора и контроля»,— подчеркнула госпожа Анищенко.

С 1 января 2025 года создан и ведется общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. В начале года в нем зафиксировано более 30 записей, а на данный момент — 167 записей.