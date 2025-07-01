В Ростовской области за полгода оштрафовали 168 судовладельцев

Инспекторы ГИМС МЧС России по Ростовской области оштрафовали 168 владельцев маломерных судов за первое полугодие 2025 года, большинство нарушений связано с отсутствием удостоверения на право управления и несоблюдением правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, основные нарушения выявлены среди собственников лодок и катеров. При этом с января по июнь аттестацию на право управления маломерными судами прошли более 440 человек.

В регионе зарегистрировано 855 маломерных судов, из которых 440 прошло освидетельствование. Соблюдение правил безопасности для предотвращения происшествий на воде- важная и необходимая мера, подчеркнули в ведомстве.

Валентина Любашенко