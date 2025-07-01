Прокуратура восстановила право бесплатного входа в Сочинский нацпарк

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура восстановила права граждан на бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий. Проверка выявила нарушения в работе ФГБУ «Сочинский национальный парк», сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что несколько приказов учреждения, устанавливающих категории граждан, освобожденных от платы за вход на охраняемые природные территории, содержали неполный перечень льготников. Документы не соответствовали постановлению правительства России №1039 от 13 июля 2020 года.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил четыре протеста на указанные приказы национального парка. Все протесты рассмотрели и удовлетворили. Локальные акты привели в соответствие с требованиями федерального законодательства, а права граждан восстановили.

Мария Удовик