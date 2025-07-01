В небе над Ростовской областью было о перехвачено 16 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 1 июля уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Над Ростовской областью перехватили 16 дронов. Еще 11 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем. В Крыму силы ПВО сбили 17 БПЛА, поясняют в сообщении.

В результате падения одного из перехваченных дронов в Таганроге повредилось остекление жилого дома на улице 7-я Садовая площадка. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, помимо Таганрога, беспилотники уничтожались над Ростовом-на-Дону, Новошахтинском, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Валентина Любашенко