Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

Российский режиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск украинскими спецслужбами. Информация об этом приводится в базе на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из карточки на сайте СБУ следует, что режиссера обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По соответствующей ч. 2 ст. 110 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Господин Михалков также внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует личные данные лиц, которых украинские власти считают угрозой национальной безопасности. В их числе — хоккеист Александр Овечкин и актер Михаил Ефремов. В России сайт заблокирован.

В середине июня стало известно, что СБУ объявила в розыск российского певца Григория Лепса.