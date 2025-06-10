Хоккеист Овечкин внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский нападающий и капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также сайт утверждает, что спортсмен участвует в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP Александр Овечкин

Фото: Nick Wass / AP

Александр Овечкин с 2005 года выступает в НХЛ. Сейчас он проводит свой 20-й сезон в североамериканской лиге. Хоккеист является лучшим бомбардиром и снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян, в 2025 году стал абсолютным рекордсменом по числу голов.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют личные данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован по решению суда.