Михаил Ефремов внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Михаил Ефремов включен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за поддержки российской военной операции на Украине. Его называют «соучастником преступлений против Украины и ее граждан». В базу артист попал во время пребывания в белгородской колонии, где он отбывал срок по делу о смертельном ДТП.

Сайт «Миротворец» создан в 2014 году. На нем публикуют личные данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован.

В сентябряе 2020 года Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за пьяную аварию, повлекшую смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). 24 марта 2025-го суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. Его адвокат рассказывал, что актер намерен вернуться к работе.

Подробности — в материале «Ъ» «Тайный выход».