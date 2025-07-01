В Ростове утвердят проект моста на Зеленый остров

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону представил главе города проект постановления о строительстве постоянного моста через р. Дон на о. Зеленый. Проект планировки и межевания территории подготовлен для замены действующей понтонной переправы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Согласно документации, протяженность сооружения составит 155 м с двумя полосами движения. Общая длина трассы достигнет 433 м. Параллельно с мостом предусмотрено возведение ливневой канализации протяженностью 751 м и системы наружного освещения.

В настоящее время на остров ведет понтонная переправа, которую демонтируют на зимний период. Проезд по ней регулярно прекращается из-за неблагоприятных погодных условий и подъема уровня воды.

Для реализации проекта власти планируют изъять несколько земельных участков, находящихся в частной собственности в границах размещения объекта.

О намерениях создать документацию для строительства переправы стало известно в апреле 2023 года. В июне департамент автомобильных дорог и дорожного движения Ростова заключил контракт с ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» на разработку проектной документации.

Переправа будет начинаться на правом берегу реки в створе ул. 29-й линия и примыкать к ул. Островной. Стоимость разработки документации составила 18,5 млн руб., что на пять миллионов руб. меньше первоначальной цены контракта. Компания должна была завершить работы до конца ноября 2024 года.

Валентина Любашенко