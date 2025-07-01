Системы ПВО отразили налет 17 беспилотников на Крым
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи 1 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Больше всего дронов зафиксировали над Республикой Крым — 17 единиц. Над Ростовской областью перехватили 16 беспилотников, над акваторией Азовского моря — 11.
В Курской области уничтожили 5 БПЛА, в Саратовской — 4. Над акваторией Черного моря сбили три дрона, над Белгородской областью — два.
По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Воронежской и Орловской областей.