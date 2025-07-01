Многодетная семья из Ростовской области осталась без дома после пожара

Многодетная семья из х. Новомарьевка Тацинского района лишилась дома после ночного пожара, который уничтожил 120 квадратных метров жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Чувашской Республике Фото: Пресс-служба МЧС по Чувашской Республике

Возгорание произошло в ночное время. Хозяйка дома проснулась от сильного запаха дыма и разбудила супруга и троих детей. Семье удалось эвакуироваться и вызвать спасательные службы.

По информации пресс-службы, сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на площади 120 кв м. По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электросчетчика.

Валентина Любашенко