В Мясниковском районе при отражении атаки пострадал частный дом
В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен беспилотник. Осколки повредили забор, ворота и окна частного дома на улице Чапаева. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Проживающий в доме мужчина-инвалид, передвигающийся на коляске, не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники районной администрации для оценки масштабов ущерба имуществу.
Владельцам дома будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества. В Ростовской области военные продолжают отражать воздушные атаки.