В Мясниковском районе при отражении атаки пострадал частный дом

В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки был уничтожен беспилотник. Осколки повредили забор, ворота и окна частного дома на улице Чапаева. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проживающий в доме мужчина-инвалид, передвигающийся на коляске, не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники районной администрации для оценки масштабов ущерба имуществу.

Владельцам дома будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества. В Ростовской области военные продолжают отражать воздушные атаки.

Валентина Любашенко