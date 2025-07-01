На Кубани отсрочили запрет на найм мигрантов для стройки соцобъектов

Власти Краснодарского края отложили до 20 декабря 2025 года введение запрета на работу мигрантов в сфере строительства социальных объектов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, документ опубликован на сайте краевой администрации.

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Первоначально ограничение планировали ввести до конца июня 2025 года.

Согласно постановлению, компании получили время для приведения численности иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями. Мера касается строительства объектов в рамках крупных инвестиционных проектов, а также объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

В январе 2024 года в Краснодарском крае уже ввели запрет на работу иностранных граждан по патентам в 85 видах экономической деятельности, включая сельское хозяйство, торговлю, добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Исключение сделали для строительной отрасли, где допустимая доля трудовых мигрантов по патентной системе составляла 50 процентов.

В декабре 2024 года губернатор Кубани подписал постановление о введении с 1 июля 2025 года полного запрета на работу иностранцев по патенту в регионе.

Лия Пацан