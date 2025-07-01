Один человек погиб, еще три пострадали в результате атаки на ДНР

Жительница Донецка погибла при атаке региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. Еще трое ранены, один из них — подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, также пострадал 19-летний молодой человек, он находился в Горловке. С ранеными работают медики.

По словам господина Пушилина, при ударе оказались повреждены торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. На месте атаки возник пожар. Его ликвидируют пожарные. Уничтожено было одно здание, еще 12 — повреждены.

По информации Дениса Пушилина, ВСУ нанесли 26 ударов дальнобойными ракетами, ствольной артиллерией калибром 155 мм, а также ударными БПЛА.