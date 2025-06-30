Первый круг Wimbledon
Мужчины.
Фрэнсис Тиафо (США, 12)—Эльмер Мёллер (Дания) 6:3, 6:4, 6:2.
Бенжамен Бонзи (Франция)—Даниил Медведев (Россия, 9) 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Валентен Руайе (Франция)—Стефанос Циципас (Греция, 24) 6:3, 6:2, отказ.
Николас Харри (Чили)—Хольгер Руне (Дания, 8) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Нуну Боржиш (Португалия)—Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0.
Лучано Дардери (Италия)—Роман Сафиуллин (Россия) 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1.
Карен Хачанов (Россия, 17)—Маккензи Макдональд (США) 7:5, 6:4, 6:4.
Карлос Алькарас (Испания, 2)—Фабио Фоньини (Италия) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.
Андрей Рублев (Россия, 14)—Ласло Джере (Сербия) 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).
Женщины.
Элина Свитолина (Украина, 14)—Анна Бондарь (Венгрия) 6:3, 6:1.
Сонай Картал (Великобритания)—Елена Остапенко (Латвия, 20) 7:5, 2:6, 6:2.
Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Карсон Брэнстин (Канада) 6:1, 7:5.
Диана Шнайдер (Россия, 12)—Моюка Утидзима (Япония) 7:6 (7:5), 6:3.
Мэдисон Кис (США, 6)—Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.
Аманда Анисимова (США, 13)—Юлия Путинцева (Казахстан) 6:0, 6:0.
Камилла Рахимова (Россия)—Аои Ито (Япония) 5:7, 6:3, 6:2.