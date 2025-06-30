В Краснодаре объявлена ракетная опасность

В понедельник, 30 июня, в Краснодаре объявили ракетную опасность. Ранее в городе была объявлена авиационная опасность. Предупреждение разослала система РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Жителей краевой столицы просят сохранять спокойствие и быть внимательными. Необходимо избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала «отбой».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе объявили воздушную тревогу. Движение по Крымскому мосту временно приостановили.

Алина Зорина