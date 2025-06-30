В Краснодаре объявили авиационную опасность

Вечером в понедельник, 30 июня, в Краснодаре объявили сигнал «Авиационная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гражданам советуют сохранять спокойствие и быть бдительными. Рекомендуется избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.

Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Сообщалось, что поступивший сигнал не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.

Алина Зорина