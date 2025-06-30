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В Краснодаре объявили авиационную опасность

Вечером в понедельник, 30 июня, в Краснодаре объявили сигнал «Авиационная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гражданам советуют сохранять спокойствие и быть бдительными. Рекомендуется избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.

Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Сообщалось, что поступивший сигнал не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.

Алина Зорина

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