В Краснодаре объявили авиационную опасность
Вечером в понедельник, 30 июня, в Краснодаре объявили сигнал «Авиационная опасность». Предупреждение разослала система РСЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Гражданам советуют сохранять спокойствие и быть бдительными. Рекомендуется избегать открытых мест на улице, зайти в закрытое помещение без окон и оставаться там до получения сигнала отбоя.
Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Сообщалось, что поступивший сигнал не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта.