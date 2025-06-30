На части левого берега Ростова-на-Дону восстановили освещение

На левом берегу Дона завершили работы по восстановлению освещения на участке от Ворошиловского моста до улицы Бориса Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Отмечается, что до 1 августа планируется подключить освещение на участке от улицы Бориса Слюсаря до улицы Чемордачка, а до 5 сентября — на улице Чемордачка. Уточняется, что ремонт сетей не выполнялся с момента их ввода в эксплуатацию в 2018 году.

Константин Соловьев