Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко обменян в «Миннесоту»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» обменял российского форварда Владимира Тарасенко в «Миннесота Уайлд» на будущую компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба «Детройта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Тарасенко перешел в «Детройт» прошлым летом. Его контракт с командой был рассчитан на два года. В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ он записал в свой актив 33 очка (11 голов и 22 передачи) в 80 матчах. «Детройт» не сумел выйти в play-off.

33-летний Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года. Ранее он представлял «Сент-Луис Блюз», с которым завоевал свой первый Кубок Стэнли (2019). Затем играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторс». По ходу сезона-2023/24 перешел во «Флорида Пантерс», в составе команды Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

За «Миннесоту» выступают российские нападающие Кирилл Капризов и Яков Тренин. В мае контракт с командой подписал форвард Данила Юров. В прошлом сезоне «Миннесота» вышла в play-off, где в первом раунде уступила «Вегас Голден Найтс».

Таисия Орлова